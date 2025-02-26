Konya\'da Kaçak Alkol ve Makaron Operasyonu

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Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda sahte/kaçak alkol, yüzlerce doldurulmuş makaron ve elektronik sigara dolum makinesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadınhanı ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet elektronik sigara dolum makinası, 400 adet dolu makaron, bin 652 adet çok amaçlı sigara kutusu, 2 bin 200 adet kilitli poşet ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda da; 12 litre viski, 4 litre votka, 3 litre rakı, 2,5 litre etil alkol, 0,5 litre viski aroması, 0,25 litre anason aroması ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KONYA