Konya\'da Kaçak Kol Saatleri Operasyonu

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Konya'nın Karapınar ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 88 adet gümrük kaçağı ve faturasız kol saati ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede istihbari çalışmalar neticesinde R.U.'nun Konya'dan ilçeye gümrük kaçağı/faturasız lüks markalara ait kol saati getireceği bilgisine ulaşıldı. İlçe girişinde durdurulan R.U.'nın üst ve aracında yapılan aramada farklı markalara ait 88 adet gümrük kaçağı/faturasız kol saati ele geçirilirken R.U. gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.U. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KONYA