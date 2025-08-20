Konya'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
Konya'da Kaçak Tütün Operasyonu

Konya'da Kaçak Tütün Operasyonu
20.08.2025 17:52
Ereğli'de yapılan operasyonlarda 2 bin 400 paket kaçak sigara ile 350 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin farklı adreslere yaptığı operasyonlarda çok sayıda tütün malzemesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 şahsa ait işletmede bandrolsüz olarak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese baskın yapıldı. Şahıslara ait adreslerde yapılan aramada 2 bin 400 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, Adıyaman'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü aracılığıyla kaçak kıyılmış tütün gönderileceği bilgisi üzerine araç uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün bagaj bölümünde yapılan arama sonucunda 350 kilogram 10 çuval kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ereğli, Hukuk, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

