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Konya'da kaçakçılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da kaçakçılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi ve 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, aralarında silah parçaları, sahte alkol, akaryakıt ve elektronik sigara yapımında kullanılan kimyasal maddelerin de bulunduğu birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

Konya\'da kaçakçılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
20.12.2023 - 09:38,  Güncelleme: 09:38
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Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, gümrük kaçağı 2 araç motoru, 3 bin ruhsatsız silah parçası, 25 litre sahte alkol, 4 şişe alkol aroması, 225 bin doldurulmuş makaron, 8 bin 835 litre akaryakıt, 38 cep telefonu, 19 akıllı saat, 23 cep telefonu aksesuarı ve 4 matkap ele geçirildi.

Polis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yürüttüğü başka bir operasyonda ise varillere gizlenmiş elektronik sigara yapımında kullanılan 2 bin 775 kilogram kimyasal ham madde, 54 şişe elektronik sigara likidi ve 1 kilo 25 gram nikotin buldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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