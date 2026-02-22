Konya'da Kamyonet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Konya'da Kamyonet Kazası: 1 Yaralı

Konya\'da Kamyonet Kazası: 1 Yaralı
22.02.2026 18:19
Ereğli'de kamyonet bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolu Karaburun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya'da Kamyonet Kazası: 1 Yaralı
