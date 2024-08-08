Konya'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Konya'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Konya\'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve Konya'ya sevk edildi.

08.08.2024 11:47
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir- Antalya Kara yolunu 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 42 KF 213 plakalı kamyonet Derebucak yönüne seyir halinde iken Kayabaşı Mahallesi yakınlarında önünde seyir halinde olan 16 yaşındaki M.Ö. yönetiminde motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin altında sürüklenen motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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