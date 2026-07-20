Kanala düşen leyleği itfaiye kurtardı

Konya'nın Kulu ilçesinde atık su arıtma tesisi kanalına düşen leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Atık Su Arıtma Tesisinde görevli personel, kanal içerisinde bir leyleğin mahsur kaldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kulu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kanaldaki leyleği bulunduğu yerden sağ olarak kurtardı. İlk kontrolleri yapılan yaralı leylek, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. - KONYA