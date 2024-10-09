Konya'da Kavga: 1 Bıçaklı Yapıldı

3.Sayfa

Konya'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi karnından bıçakla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Seydişehir - Antalya Kara yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup iki ayrı araç ile geldikleri yol üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından K.O. yanında bulunan bıçak ile A.N.'yi karın bölgesinden bıçaklarken, A.N. ve arkadaşları yakında bulunan bir lokantaya sığındı. K.O. ve arkadaşları ise geldikleri araç ile olay yerinden uzaklaştı. Lokanta sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.N. ambulans ile kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Şüpheli K.O. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.