Konya\'da Kavga Sonucu Yabancı Uyruklu 2 Kişiden 1\'i Hayatını Kaybetti

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Konya'da dün çıkan kavgada bıçakla yaralanan yabancı uyruklu 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şahısların birbirini bıçakladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Ergürü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 2 kişinin yaralı olarak yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandığı belirlenen yabancı uyruklu Mustafa El Süleyman ile Abdurrahman El M., sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Mustafa El Süleyman Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi devam eden Abdurrahman El M.'nin tedavisi ise Konya Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şahısların birbirini bıçakladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA