Konya\'da kaybolan kadının cesedi bulunamadı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz 2023 tarihinde kaybolan ve kocası tarafından öldürülüp uçurumdan atıldığı iddia edilen Bedriye Kılıç'ın cesedi geçen yıl kocasının gösterdiği yerde bulunamazken, kayıp kadının babası Oktay Er'in verdiği dilekçe sonrasında kadavra köpekleri ile yeniden ceset araması yapıldı ancak bir sonuç alınamadı.

Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, o zamanki süreçte bir TV programında kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, kadının yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi T.K. tarafından ortadan kaybedildiğini iddia etti. Eşinin kaybolmasıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken T.K.'nin Bedriye Kılıç'ı bir televizyon kanalına röportaj verdi diye öldürdüğü öne sürüldü. Suçlamaların odağındaki koca T.K.'nin eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı. Bedriye Kılıç'ın kaybının 115. gününde ise kocası T.K.'den cinayet itirafı geldi ve T.K. 28 Ekim 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.K.'nın cesedi attığını iddia ettiği yer olan Cankurtaran Mahallesi Harlak Mevkii'nde yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamazken, ceset ya da parçaları bulunamadı.

Tekrar arama yapıldı, sonuç çıkmadı

Bedriye Kılıç'ın babası Oktay Er tarafından mahkemeye verilen dilekçe ile şüphelenilen yerlerde kadavra köpekler aracılığıyla arama çalışmaları yapılırken, çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bedriye Kılıç'ın annesi Sona Er ceset arama çalışmaları yapılan yerde gözyaşlarına boğuldu. Baba Oktay Er, "Sağ olsun emniyet güçlerimiz, jandarma, polis, kadavra köpekleriyle geniş bir alanda arama yaptı. Hiçbir şey bulamadık. Şüphelendiğim yer olarak burası vardı. Buradan da umudumuz kesildi. Ben şimdi Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanına güveniyorum. Çocuğumun ölüsünün ya da dirisinin bulunmasını istiyoruz. Hanımımın haline bakın, perli perişanız. Hepimiz bittik. Sabrımız da bitti. Şimdiye kadar T.K. konuşturulup, benim kızımın nerede olduğu söyletilirdi. Eğer ceset bulunamazsa T.K.'nin cezaevinden çıkacağı söyleniyor. T.K. de bu yüzden cesedin yerini söylemiyor. Benim kızımın kanı yerde kalmasın. Bu işte T.K.'nin anasının ve babasının da eli var. Çünkü bu iş bir kişilik iş değil. Üçüncü kattan bir kişi cesedi aşağıya indiremez. Adalete güveniyoruz, başka bir güvencemiz yok. Adalet, adalet, adalet" dedi.

9 aydır beklediklerini söyleyen acılı baba Oktay Er, hiçbir şey bulunmadığını belirterek "Bu mevkide kızımın kaybolduğu zamanlarda geniş yol çalışmaları vardı. Buraya toprak hafriyatı dökülüyordu. Attım dediği yerde bulunamayınca buraya gömmüş olabileceğinden ya da attığından şüphelendim. Mart ayında dilekçe verdim mahkemeye, bugün arama yapıldı. Yani umudum kesilsin diye arama yaptırdım. Buraya 300-400 kamyon toprak hafriyatı döküldü. Belki gömmüşlerdir, üstüne toprak da atıldı diye şüphelendiğim için arama yaptırdım. Emniyet güçleri de geldi aradı kadavra köpekleriyle hiçbir şey bulamadık. Boynu bükük kaldık şimdi yine, köyümüze dönüyoruz. 9 ay daha mı 9 sene daha mı bekleyeceğiz? Bu kızın cesedinin bulunması için Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanına güveniyoruz" diye konuştu.

Anne Sona Er ise "Yardım etsinler bize, elimizden tutsunlar. Kanı yerde kalmasın, ne olur yardım etsinler bize. Başka bir şey istemiyorum. 9 aydır ne çektiğimizi bir Allah biliyor, bir de ben biliyorum" diye gözyaşlarına boğuldu. - KONYA