Konya\'da kaybolan zihinsel engelli vatandaş evine döndü

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Konya'nın Akşehir ilçesinde kendisinden haber alınamaması üzerine arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranan 33 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, akşam saatlerinde bitkin halde evine dönmesi üzerine arama çalışmalarına son verildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde ikamet eden 33 yaşındaki zihinsel engelli bir vatandaş kayboldu. Ailesinin haber vermesi üzerine jandarma ekipleri adrese intikal ederek bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda kayıp şahıs bulunamayınca Konya Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) destek istendi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinesinde arazide arama tarama çalışmaları başlattı. Akşama kadar arama tarama faaliyetlerini sürdüren ekipler, kaybolan şahsın bitkin bir halde evine dönmesi üzerine çalışmalarına son verdi. Evine dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KONYA