Konya\'da Kaza: 5 Yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Derebucak Antalya Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki otomobil, Derebucak ilçesi Gembos Ovası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, ters dönen aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.K., G.K., Y.E.K. ve Y.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ü acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'ya nakledildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA