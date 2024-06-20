Konya'da kaza: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Akçayazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.Ç. idaresindeki 34 FCM 709 plakalı hafif ticari araç, Karapınar ilçesine 20 kilometre mesafedeki Akçayazı mevkiinde kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.S.Ç. ile araçtaki aynı aileden S.N.Ç., S.Ç. ve H.İ.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA