Konya\'da kumar oynayanlara yüksek para cezası

Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 24 bin 330 lira para ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuk Mahallesinde bulunan bir kıraathanede oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda E.B, İ.T, M.K, G.İ, H.B. ve M.A. ile işyeri sahibi H.Ö. gözaltına alındı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere ve 1400 liraya el konuldu.

İşyeri sorumlusu H.Ö. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan kişilere toplam 24 bin 330 liralık ceza uygulandı.