Konya'da Metruk Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Konya'da Metruk Evde Yangın Çıktı

Konya\'da Metruk Evde Yangın Çıktı

Seydişehir ilçesinde metruk bir evin arka kısmındaki depoda çıkan yangın, çevredeki evlere yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

22.12.2024 08:38  Güncelleme: 08:40
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde metruk bir evin arka kısmında bulunan depoda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153361 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan metruk binanın arka kısmındaki depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Metruk Evde Yangın Çıktı - Son Dakika

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