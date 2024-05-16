Konya\'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir- Isparta kara yolunun Hüyük ilçesi Köşk Mahallesi yol ayrımı Yelten mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. (44) yönetimindeki 33 U 1663 plakalı hafif ticari araç, M.K. (49) idaresindeki 42 ASP 216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü M.K. kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Diğer kaza, Hüyük- Şarkikaraağaç kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 42 HVM 94 plakalı minibüs, Hüyük'ün İpek yolu, Göçeri Çavuş Mahallesi yol ayrımında virajı alamayarak yoldan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Y.S. araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA