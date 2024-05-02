Konya\'da Midibüs ile Panelvan Aracının Çarpışması Sonucu 24 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüs ile panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Karapınar - Ereğli Karayolu üzeri Organize Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan Ö.Ü. idaresindeki 42 E 2196 plakalı midibüs, kavşakta M.H.Ö'nün kullandığı 42 L 3232 panelvan araç ile çarpıştı. Kazada midibüs içerisindeki 21 kişi ve panelvan içerisindeki 3 kişi olmak üzere toplam 24 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Midibüsün, Eskişehir'den Ereğli'ye arkadaş grubu olarak tur için gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA