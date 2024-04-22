Konya\'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

3.Sayfa

Konya'da U dönüşü yapmak isteyen minibüs, aynı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu yan yattı. Kazada minibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya Isparta-Karayolu Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Beyşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan Yakup Bütün idaresindeki 42 VP 898 plakalı minibüs, merkez istikametine U dönüşü yaptığı sırada Mustafa H. idaresindeki 64 FS 591 plakalı otomobilin çarpması sonucu yan yattı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsün altında kalan sürücü Yakup Bütün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.H. ve minibüste bulunan A.Y. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan inceleme sonrası Yakup Bütün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA