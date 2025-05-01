Konya'da miting için çalışan CHP'li yöneticilere silahlı saldırı - Son Dakika
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Konya'da miting için çalışan CHP'li yöneticilere silahlı saldırı

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CHP, Konya'da 4 Mayıs'ta yapılacak miting için çalışan İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince'nin bir şahsın silahlı saldırısına uğradığını açıkladı.

01.05.2025 22:29
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Konya'nın Çumra ilçesinde miting çalışması yapan iki CHP'li yönetici silahlı saldırıya uğradı.

KONYA'DA CHP YÖNETİCİLERİNE SİLAHLI SALDIRI

Konya'nın Çumra ilçesinde CHP'li yöneticiler silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, partinin 4 Mayıs'ta şehirde düzenleyeceği miting için çalışan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince'ye, bir dükkandan çıkan şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Şahıs olayın ardından kayıplara karıştı.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Erhan Adem, Cumhuriyet Halk Partisi olarak "Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz" mitinglerimiz kapsamında 4 Mayıs Cumartesi günü Konya'da gerçekleştireceğimiz halk buluşmasına hazırlanırken, bugün yaşanan iki ayrı olay, iktidarın demokratik siyasete tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

DÜKKANDAN ÇIKIP ATEŞ ETTİ

Bugün Konya'nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Sanayi bölgesinde anons aracıyla çalışma yaparken bir dükkândan çıkan şahıs, aracın önünü kesmiş, silahla ateş açmış ve küfrederek olay yerinden uzaklaşmıştır. Olayın ardından yetkililerin ilk tutumu ne yazık ki saldırının üzerini örtmeye yöneliktir. Tepkimiz üzerine şahıs gözaltına alınmıştır, ancak gerçek adaletin işleyip işlemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Aynı gün içinde, 23 Nisan'da partimizin otobüsünü sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emektar şoförümüz, mahkeme kararıyla ev hapsine çarptırılmıştır. Yani biri görevini yaptığı için cezalandırılıyor, diğeri silahla saldırdığı halde kollanıyorsa, ortada adalet değil, açık bir çifte standart vardır."

Konya\'da miting için çalışan CHP\'li yöneticilere silahlı saldırı

Mustafa Durmaz, Politika, 3-sayfa, Konya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da miting için çalışan CHP'li yöneticilere silahlı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cengiz Sevgili:
    ev hapsi az olmuş kamera kayıtları var bu konuda konuşmayın. silahlı saldırı dediğiniz konuda olayın doğru olup olmadığını bilemiyoruz şahsi bir mesele olabilir, başka bir şekil olabilir neden se CHP ye inanamıyorum. 37 24 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Hiç bir Partinin başına gelmeyen çızhepenin başına gelmiş. Kim bilir kimleri dolandırıp kimlerin hayatlarını sömürdünüzde, birde utanmadan Polislerden yardım talep ediyorlar :( 31 23 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    yobaz 27 14 Yanıtla
  • Celal Değirmenci:
    Asparagas ve provakasyon haber 17 9 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    CHP aracın gören ve sempatisi olan kişi havaya 2 el sıkar, sevinimden yaptım der, konu bu, Sanığın beyanidır, ortalığı karıştırmak için yalan haber yayiyorlar 17 7 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sen polisin üstüne araba sür ev hapsine tepki göster Silahlı saldırı için adalet iste hay ak sizin 13 5 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Iktidar için çanlar çalıyor. Cemil Önal öldürüldü, Faryalinin muhasebecisi Turkiyeki siyasilerin kasetleri olan adam. CHP ye silahlı saldırı, Sonuç çember daralıyor. 2 7 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    sonuç geldi 22 yaşında biri heyecandan kuru sıkı tabanca kullanmış.kamera bant ve çorba akıtma hesabı olmuş… 3 1 Yanıtla
  • Elisa21:
    GEÇ KALINMIŞ BİR UYGULAMA 1 1 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    yalanınızın em mine koyayım.. 0 0 Yanıtla
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