Konya\'da miting için çalışan CHP\'li yöneticilere silahlı saldırı

Konya'nın Çumra ilçesinde miting çalışması yapan iki CHP'li yönetici silahlı saldırıya uğradı.

KONYA'DA CHP YÖNETİCİLERİNE SİLAHLI SALDIRI

Konya'nın Çumra ilçesinde CHP'li yöneticiler silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, partinin 4 Mayıs'ta şehirde düzenleyeceği miting için çalışan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince'ye, bir dükkandan çıkan şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Şahıs olayın ardından kayıplara karıştı.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Erhan Adem, Cumhuriyet Halk Partisi olarak "Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz" mitinglerimiz kapsamında 4 Mayıs Cumartesi günü Konya'da gerçekleştireceğimiz halk buluşmasına hazırlanırken, bugün yaşanan iki ayrı olay, iktidarın demokratik siyasete tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

DÜKKANDAN ÇIKIP ATEŞ ETTİ

Bugün Konya'nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Sanayi bölgesinde anons aracıyla çalışma yaparken bir dükkândan çıkan şahıs, aracın önünü kesmiş, silahla ateş açmış ve küfrederek olay yerinden uzaklaşmıştır. Olayın ardından yetkililerin ilk tutumu ne yazık ki saldırının üzerini örtmeye yöneliktir. Tepkimiz üzerine şahıs gözaltına alınmıştır, ancak gerçek adaletin işleyip işlemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Aynı gün içinde, 23 Nisan'da partimizin otobüsünü sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emektar şoförümüz, mahkeme kararıyla ev hapsine çarptırılmıştır. Yani biri görevini yaptığı için cezalandırılıyor, diğeri silahla saldırdığı halde kollanıyorsa, ortada adalet değil, açık bir çifte standart vardır."