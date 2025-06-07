Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KONYA - Konya'da kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bilecik Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Koyuncu idaresindeki plakasız motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken motosiklette yolcu konumunda bulunan Ali Rıza T. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali Rıza T. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına kaldırıldı. Koyuncu'nun cansız bedeni ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurum'una kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.