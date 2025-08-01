Konya\'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Konya'da motosikletin bisiklete ve ağaca çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen motosiklet sürücüsü Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 15.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Çevreyolu Caddesi'nden Fetih Caddesi yönüne seyreden Yusuf Öztürk (18) idaresindeki 42 AUS 174 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde ilerleyen Mustafa Yıldız'ın (41) kullandığı bisiklete, ardından da ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan bisikletli Mustafa Yıldız ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Yusuf Öztürk'ün cenazesi Konya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ereğli ilçesine götürüldü. Öztürk'ün cenazesi Ulu Camii'de cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığında defnedildi. - KONYA