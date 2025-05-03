Konya'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Konya\'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Karapınar'da üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

03.05.2025 12:15
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Konya'nın Karapınar ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 42 BAJ 137 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet aynı istikametten gelen Z.İ.'nin kullandığı 42 JK 070 plakalı motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada üç tekerlekli elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan K.A. ve Ü.A. ile diğer motosikletin sürücüsü Z.İ. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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