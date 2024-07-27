Konya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Geniş Video İzle

Konya'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri incelenerek tahkikat başlatıldı.

27.07.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

KONYA - Konya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesinden merkez istikametine seyir halinde olan H.K. idaresindeki 70 AAJ 379 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan ve Aksoylu Sokağa giriş yapmak isteyen M.G. idaresindeki 01 AJH 250 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.K ile yolcu A.G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kazanın hemen öncesinde dönüş yapmak için yavaşlayan otomobil ve motosikletin hızla geldiği görüntü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Karaman, Karatay, trafik, Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:48 Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü Bursa'da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 15:14:06. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement