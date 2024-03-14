Konya\'da eğitim uçuşu yapan NF-5 uçağı düştü, bir askeri personel şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da eğitim uçuşu gerçekleştiren NF-5 uçağının düşmesi sonucu bölgede pist onarım çalışması yapan bir askeri personelin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi. - ANKARA