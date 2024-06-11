Konya'da yapılan operasyonda gümrük kaçağı ve çalıntı araçlar ele geçirildi

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Konya'da polis ekiplerin 3 iş yerine düzenlediği operasyonlarda 2 gümrük kaçağı araç, 1 çalıntı araç ve çok sayıda sahte plaka ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı araç ve belgede sahtecilik suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda tespit edilen 3 iş yerine baskın yaptı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 gümrük kaçağı araç ve 1 çalıntı araç ele geçirilirken, merkez Karatay ilçesinde bir iş yerinin de sahte plaka imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edildi. İş yerinde yapılan aramalarda 185 adet sahte plaka, 3 adet sahte plaka yapımında kullanılan pres makinesi, 1 adet karekod makinesi, 1 adet mühür baskı makinesi, 1 adet TŞOF ibareli soğuk mühür, 1 adet sahte plaka boyama makinesi, 8 adet plaka kalıbı, 2 bin 135 adet boş plaka sacı, 860 adet harf ve rakam kalıpları ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından adli işlem başlatıldı. - KONYA