Konya'da Otomobil Almak İsteyen Kişiye 3 Parçadan Oluşan Araç Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Otomobil Almak İsteyen Kişiye 3 Parçadan Oluşan Araç Satıldı

Konya'da otomobil almak isteyen bir kişi, ekspertiz raporu sonucunda aracın 3 farklı araçtan parçalarla toplandığını öğrendi. Satıcı tarafından sadece 2 parça değişen olarak bilgilendirilen araç, yapılan inceleme sonucunda ön ve arka bölümlerinin farklı renkte olduğu ve tavanının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Oto ekspertiz uzmanı, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

11.06.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da otomobil almak isteyen bir kişi, 2 parça değişen olarak bildiği aracı ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede otomobilin 3 farklı araçtan parçalarla toplandığı ortaya çıktı.

Otomobil almak isteyen A.K., beğendiği otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından sadece 2 parça değişen olarak bilgilendirildi. Aracı satmak isteyen kişinin 6 ay önce yaptırılan ekspertiz raporunu göstermesi üzerine A.K. aracı yeniden kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, ön ve arka bölümlerinin farklı renkte olduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın tavanı, arka ve ön bölümlerinin birbirinden farklı araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören A.K. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

"3 parçadan 1 araç yapmışlar"

Son zamanlarda artan araç birleştime olaylarına dikkat çeken oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bir araç geldi bu araç için vatandaşa '2 tane değişeni var, başka bir şeyi yok' denilmiş. Gelen aracı biz de incelemeye başladık. Çalışma sonrası aracın arka tarafının kendi rengi ile farklı renk olduğunu gördük. Alt kısımda da aracı kaldırdığımızda kesme olduğunu, kapı içlerinden 2 ekleme bir araç olduğunu belirledik. Daha sonra aracın ön kısmına baktığımızda ön kısmı gri olduğunu gördük daha sonrasında tavanının da siyah olduğunu tespit ettik. Aracın arka kısmı lacivert, ön kısmı gri, tavan kısmı ise siyah 3 parçadan 1 araç yapmışlar. Aracı getiren kişiye bunu gösterdiğimiz zaman şoke oldu. Daha önceden ekspertiz raporunun olduğunu söyledi ama alakası yok" dedi.

"Bu işi verilen reklamlar değil, ustalar yapar"

Araç alacak vatandaşlara uyarıda bulunan oto ekspertiz uzmanı Uysal, "Artık vatandaş kime güveneceğini bilemiyor. Bunun nedeni tabelaya gidiyor vatandaşlarımız. Bu işi verilen reklamlar değil, ustalar yapar. İyi bir usta olmadan hangi ekspertize giderseniz gidin mutlaka başarısız olacaksınız. Aradan 6 ay geçmiş. Bu sürede kaza yapmıştır. Eski raporda bir şey yoktur, kendisi yaptırmıştır. Araçta hasar kaydı olmayabilir. Sanayiye gider yaptırır. Sadece değişen olur ama hasar kaydı yok. Biz bu işte sigortada kaza tespit tutanağı yok ama 5 parça değişen araçları çok gördük. Vatandaşlarımızın dikkatli olması noktasında uyarmak istiyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

İnceleme, Konya, 3.Sayfa, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Otomobil Almak İsteyen Kişiye 3 Parçadan Oluşan Araç Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
23:27 Fatih Bucak’tan Haberler.com’a özel samimi itiraf: Susurluk’la anılmak kötü bir şey değil Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi itiraf: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil
09:05 Canlı yayında depreme yakalandı Sunucunun zor anları kamerada Canlı yayında depreme yakalandı! Sunucunun zor anları kamerada
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:26:05. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Otomobil Almak İsteyen Kişiye 3 Parçadan Oluşan Araç Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement