Konya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 1 yaralı

Konya\'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.02.2024 14:40
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi Orhan Pastutmaz Caddesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 06 AJ 919 plakalı Hyundai marka otomobil, N.D.'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA

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