Konya\'da otomobil kazası: 1 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Ağılbaş Mahallesinden Kulu istikametinde seyir halinde olan B.O. (48) idaresindeki 06 GD 8094 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sol şeridine geçen otomobil takla atarak telle örgülü olan bahçe duvarı kapısına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA