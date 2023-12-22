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Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da otomobil takla attı: 4 yaralı
22.12.2023 - 12:29,
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir ilçesi Bostandere Ketenli yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ç. idaresindeki 42 ZN 299 plakalı otomobil, sürücünü virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Hasan Ç. ile Şerife Ç., Kadriye D. ve Mevlüt D. yaralandı. Araçtan kendi çabasıyla çıkan otomobil sürücüsü Hasan Ç., telefonun çekmemesi üzerine yaklaşık 3 kilometre yaralı halde yürüdükten sonra cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Bostandere, Seydişehir, Konya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika


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