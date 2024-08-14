Konya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Konya\'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçen 19 yaşındaki genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

14.08.2024 14:29
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Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçen 19 yaşındaki genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Konya Ankara Karayolu üzeri Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan H.C. idaresindeki 06 ELD 436 plakalı Skoda marka otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Halime Küçükkocabaş'a (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Küçükkocabaş metrelerce savrularak yere düştü. Halime Küçükkocabaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; genç kızın yürüyerek geçtiği görülürken, kamera açısından çıkmasının hemen ardından otomobilin hızla çarpması ve genç kızın metrelerce savrulması yer alıyor.

Halime Küçükkocabaş'ın 2021 yılında annesini kaybettiği ve erkek kardeşi ile birlikte kaldıkları, bir kafeteryada çalıştığı, iş yerinde temizlik yaptıktan sonra evine gitmek üzere iş yerinden çıktığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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