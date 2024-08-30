Konya\'da otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

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Konya'da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar Kara yolu üzerinde Alabağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Selman Baş idaresindeki 42 BR 158 Fiat marka otomobil, kavşaktan dönen A.Ç. idaresindeki 63 AHY 623 plakalı tıra çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Rüstem Selman Baş ile otomobilde bulunan Ali Şentürk ve Lütfiye Baş hayatını kaybederken, Yasin Baş, S.B. ve M.Ş. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yasin Baş, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA