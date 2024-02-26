Konya\'da Polis Ekipleri Tarafından Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı

Konya'da polis ekiplerini görünce ceplerindeki uyuşturucu maddeleri atıp kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, sokak satıcılığı yaparak gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulamalar yapan narkotik ekipleri, Gülmece Parkı içerisinde daha önce hakkında birçok kez uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapılan E.D. isimli şahsı fark etti. Polis ekipleri kendilerini görünce kaçmaya başlayan ve kaçarken cebindeki uyuşturucu maddeyi atan E.D.'yi, yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı. Üzerinde uyuşturucu madde olduğu için kaçtığını söyleyen E.D., gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelinin kaçarken attığı uyuşturucu maddeleri de bularak el koydu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 2 parça halinde yaklaşık 390 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ile bir adet makas ele geçirdi.
Öte yandan, Anıt Meydanı'nda devriye gezen narkotik ekipleri, aynı şekilde hakkında daha önce birçok kez uyuşturucu madde bulundurma, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapılan M.B. isimli şüpheliyi fark etti. Kendilerini görünce kaçan ve kaçarken cebindeki uyuşturucuyu atan şüpheli M.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. M.B. gözaltına alınırken, yere attığı uyuşturucu da bulunarak muhafaza altına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 parça halinde 50 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ele geçirdi.
Yapılan çalışmalarda gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen E.D. ve M.B. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D. ile M.B., sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Polis Ekipleri Tarafından Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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