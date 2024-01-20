 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da polis devriye ekiplerine kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da polis devriye ekiplerine kaçan sürücü yakalandı

Konya'da polis devriye ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, trafiğe takılınca yakalanmamak için aracı bırakıp yaya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ehliyetine daha önceden el konulduğu ortaya çıkan sürücünün, 'Polise daha önceden 3 kere tabanca yakalattım' demesi dikkat çekti. Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya\'da polis devriye ekiplerine kaçan sürücü yakalandı
20.01.2024 - 01:06,  Güncelleme: 01:08
Abone Ol

Konya'da polis devriye ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, trafiğe takılınca yakalanmamak için aracı bırakıp yaya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ehliyetine daha önceden el konulduğu ortaya çıkan sürücünün, "Polise daha önceden 3 kere tabanca yakalattım" demesi dikkat çekti.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri şüphe üzerine 42 AIF 093 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan otomobil sürücüsü trafiğe takılınca yakalanmamak için aracı bırakıp yaya kaçmaya çalıştı.

Kaçtı polis yakaladı, soğuktan yine polis korudu

Sokak aralarında bir süre izini kaybettirmeye çalışan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. B.Y. isimli şahsın aracında polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Alkol kontrolünden geçirilen sürücünün Genel Bilgi Tespiti (GBT) sistemi üzerinden yapılan kontrolde hakkında arama ve yakalama kararı olduğu belirlendi. Polisten kaçarak kovalamaca sonucu üşüyen sürücüye ise yine bir polis memuru tarafından mont giydirildi.

"Polise 3 kere tabanca kaptırdım ben"

Polis memurunun kaçarken bir şey attın mı sorusuna sürücü B.Y.'nin, "Yok bir şey atmadım. Tabancam yok ki. Daha önceden polise 3 kere tabanca kaptırdım ben" demesi ise dikkat çekti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Selçuklu, Konya, Yakalama, Polisiye, Trafik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da polis devriye ekiplerine kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika


11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı

Son Dakika
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:07:08. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da polis devriye ekiplerine kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement