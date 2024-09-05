Konya'da Çalıntı Araç Gözaltı Denemesi Sırasında Polisler Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Konya'da Çalıntı Araç Gözaltı Denemesi Sırasında Polisler Silahlı Saldırıya Uğradı

Konya\'da Çalıntı Araç Gözaltı Denemesi Sırasında Polisler Silahlı Saldırıya Uğradı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, çalıntı olduğu belirtilen bir aracı takip eden polis memurları, gözaltı denemesi sırasında şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda 2 polis memuru yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı ve kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

05.09.2024 17:20
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Konya'da çalıntı olduğu belirtilen araçtaki 2 şahsı gözaltına almaya çalışan polis memurları silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, polis ekipleri çalıntı olduğu belirtilen 06 DZ 6051 plakalı aracı takip ettiği sırada trafik ışıklarında trafik durdu. Bu sırada polis memurları araçtaki şüphelileri gözaltına almak isterken, şüpheller polis memurlarına ateş açtı. Olayda 2 polis memuru yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, dizinden ve kolunda yaralanan polisler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay gerçekleştiği sırada aracıyla trafik ışıklarında bekleyen Burak Arslan, "Işıklarda beklediğim sırada sağımda bir araç durdu. Daha sonra polisler geldi, aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Adam direkt eline silahı aldı, ateş etti. Bir polis arkadaşımız dizinden yaralıydı. Diğer polis de kolundan yaralandı. Daha sonra şahıslar buradan kaçtı. Olayın şokuyla ben de tarlaya doğru kaçtım" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Çalıntı Araç Gözaltı Denemesi Sırasında Polisler Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Çalıntı Araç Gözaltı Denemesi Sırasında Polisler Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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