Konya'da Sanayi Sitesinde Yangın Paniği - Son Dakika
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Konya'da Sanayi Sitesinde Yangın Paniği

Konya\'da Sanayi Sitesinde Yangın Paniği
22.07.2026 15:38
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Konya'da bir iş yerinde çıkan yangın, vatandaşları paniğe sevk etti. İtfaiye yangını söndürdü.

Konya'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Karatay Sanayi Sitesi Gemlik Sokak üzerindeki bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Sanayi Sitesinde Yangın Paniği - Son Dakika

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