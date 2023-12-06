Şeker fabrikasında çökertme havuzuna düşen stajyer öğrenci yaşamını yitirdi

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir şeker fabrikasında stajyer öğrenci çökertme havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

Ulaş D. (17)

STAJYER ÖĞRENCİ ÇÖKERTME HAVUZUNA DÜŞEREK CAN VERDİ

Olay, Ereğli Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya bakıma gelen bir elektrik firmasında stajyer öğrenci olan Ulaş D. (17), arıza gidermek için elektrik direğine çıktı. Dengesini kaybeden öğrenci çökertme havuzuna düşerek ağır yaralandı. Öğrenci, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç stajyerin Ereğli Organize Sanayisinde bulunan bir kolejde öğrenci olduğu öğrenildi.