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Şeker fabrikasında çökertme havuzuna düşen stajyer öğrenci yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Şeker fabrikasında çökertme havuzuna düşen stajyer öğrenci yaşamını yitirdi

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir şeker fabrikasında 17 yaşındaki stajyer öğrenci elektrik direğinden çökertme havuzuna düştü. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şeker fabrikasında çökertme havuzuna düşen stajyer öğrenci yaşamını yitirdi
06.12.2023 - 18:43,
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Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir şeker fabrikasında stajyer öğrenci çökertme havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

Şeker fabrikasında çökertme havuzuna düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti
Ulaş D. (17)

STAJYER ÖĞRENCİ ÇÖKERTME HAVUZUNA DÜŞEREK CAN VERDİ

Olay, Ereğli Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya bakıma gelen bir elektrik firmasında stajyer öğrenci olan Ulaş D. (17), arıza gidermek için elektrik direğine çıktı. Dengesini kaybeden öğrenci çökertme havuzuna düşerek ağır yaralandı. Öğrenci, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç stajyerin Ereğli Organize Sanayisinde bulunan bir kolejde öğrenci olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Selim Kayisi: Bir fotoğrafta yüzünü buzlamışsınız diğerinde net görünüyor. Hangisi doğru merak ediyorum. Yanıtla 18 2
  • BAŞBUĞ SUAT: bu özel meslek liseleri derhal kapatılmalıdır,tek dertleri devletin verdiği öğrenci desteğini alabilmek.eğitim hak getire Yanıtla 86 11
  • Biyo Art: Sezgin Bey hemen damlamış Yanıtla 17 76

Ereğli, Konya, İş Kazası, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şeker fabrikasında çökertme havuzuna düşen stajyer öğrenci yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeker fabrikasında çökertme havuzuna düşen stajyer öğrenci yaşamını yitirdi - Son Dakika
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