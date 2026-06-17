Konya'da Seyir Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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Konya'da Seyir Halindeki Araç Yandı

Konya\'da Seyir Halindeki Araç Yandı
17.06.2026 16:33
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Karatay'da bir otomobil, seyir halindeyken yangına tutundu ve kullanılamaz hale geldi.

Konya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 ASL 977 plakalı Nissan marka otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak otomobilden indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Seyir Halindeki Araç Yandı - Son Dakika

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