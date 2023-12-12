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Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne hayatını kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde bir dairede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, durumu ağır olan kızı ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne hayatını kaybetti
12.12.2023 - 18:39,
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Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, durumu ağır olan kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Bağlantı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşayan Zübeyde Ay (53) ve kızı 19 yaşındaki Hümeyra Ay sobayı yaktıktan sonra uyudu. Yakınlarının kendilerine ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Polis ekiplerince dairenin kapısının açılması üzerine anne ve kızı, hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Zübeyde Ay'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenirken, gazdan etkilenen kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hümeyra Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zübeyde Ay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Hümeyra, Konya, Güvenlik, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne hayatını kaybetti - Son Dakika


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