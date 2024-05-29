Konya'da Sokak Köpekleri Tarafından Saldırıya Uğrayan Lise Öğrencisi Konuştu - Son Dakika
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Konya'da Sokak Köpekleri Tarafından Saldırıya Uğrayan Lise Öğrencisi Konuştu

Konya\'da Sokak Köpekleri Tarafından Saldırıya Uğrayan Lise Öğrencisi Konuştu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan lise öğrencisi Nurbahar Sarıkaya, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sarıkaya, daha küçük çocukların tek başına okula gidemediğini belirtti.

29.05.2024 09:41  Güncelleme: 09:48
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde sokak köpeklerinin saldırdığı lise öğrencisi Nurbahar Sarıkaya, korku dolu anlar yaşadığını, kendisinden daha küçük çocukların tek başına okula gidemediklerini söyledi.

Olay, 20 Mayıs Pazartesi günü Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi Gazi Ortaokulu çevresindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan evine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi Nurbahar Sarıkaya, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpekler Nurbahar Sarıkaya'nın etrafını çevirip peşini bırakmazken, öğrenci kendisini sırt çantası ile savunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile köpekler kovalandı. Olayda kız öğrenci yara almazken, köpeklerin saldırısı bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Allah'tan yara almadan kurtuldum"

Köpeklerin saldırdığı korku dolu anları anlatan Nurbahar Sarıkaya, "Köpek saldırısına uğradım. Parkta bulunan banklarda arkadaşlarımla otururken her gün gördüğümüz 10-15 köpek o gün garip bir şekilde saldırdı. Onların saldırmasıyla birlikte onlara karşı mücadele ettim, arkadaşlarım kaçtı, ben kaçamadım. Onlar kaçınca ben tek kalınca köpekler gitmeye başladı. Daha sonra ben de arkadaşlarımın yanına giderken köpeklerin birinin gelmesiyle hepsi geldi. Hepsi beraber gelince ben de çantamla onlara karşı koymaya, bir şekilde kendimi savunmaya çalıştım. Allah'tan bir yara almadan kurtuldum" dedi.

"Küçük çocukların tek başına okula gidemedikleri biliyorum"

Lise öğrencisi Sarıkaya, "Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Gerekirse barınaklara veya gerekirse hayvan severler tarafından daha fazla sahiplenilmesi iyi olur. Yasanın çıkmasıyla sadece ben değil birçok şehirdeki çocukların da rahata kavuşabileceğini düşünüyorum. Ben belki yaş olarak büyük olabilirim ama benden daha küçük olan çocukların tek başına okula gidemedikleri biliyorum" şeklinde konuştu.

"Bu yasa sayesinde sorun çözüme ulaşır diye düşünüyorum"

Saldırıya uğrayan Nurbahar Sarıkaya'nın babası emekli polis memuru Hüseyin Sarıkaya ise, "Bizim kızımız bu olayda ucuz kurtuldu. Bizim çocuğumuza öğretmiş olduğumuz köpekten kaçılmaması gerektiğini, elinde bir şey varsa savurmayla kendini savundu. Tabii bu savunma esnasında küçük biri olsaydı savunması zor olurdu. Çocuk düştüğü zaman köpekler onu parçalardı. Bunun bir çok örneğini televizyonlarda görüyoruz. O yüzden bizim hayvan severlere söylediğimiz şey, lütfen kaldırımlara yem bırakmayalım. Belediyenin belirlediği yerlere koyalım ki belediye oralarda baksın. Hayırseverler bakım evlerine versinler bu şekilde yardım etmek istiyoruz desinler. Kaldırımlar insanlarındır hayvanların mama yeri değildir. Bu çocuk kendi çocukları da olabilir. O yüzden bu kanunun çabuk çıkması gerekiyor. Öldürülmesine karşıyız, uyutulmasının ne olduğunu bilmiyorum ama daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Kısırlaştırmakla sadece biz hayvanların çoğalmasını önlüyoruz dişlerini kesmiyoruz, dişlerini kısırlaştırmıyoruz. Hayvanların bir an önce kanununun çıkması lazım. Duyduğumuz 4 milyona yakın hayvan varmış ancak bu yasa sayesinde bu sorun çözüme ulaşır diye düşünüyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Sokak Köpekleri Tarafından Saldırıya Uğrayan Lise Öğrencisi Konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Sokak Köpekleri Tarafından Saldırıya Uğrayan Lise Öğrencisi Konuştu - Son Dakika
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