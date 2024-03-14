Konya\'da Son 15 Yılda 7 Askeri Uçak Kazası: 7 Şehit, 2 Yaralı

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Konya'da son 15 yılda meydana gelen 7 askeri uçak kazasında 7 pilot, 1 askeri personel şehit olurken, 2 pilot ve 1 askeri personel de yaralandı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın pilotu Binbaşı Şükrü Gümüş, paraşütle atlayarak kurtuldu. Şantiye alanında çalışan iş makinesi operatörü Uzman Çavuş Ercan Güven şehit olurken, Sözleşmeli Er Furkan Öztürk ise yaralandı. Yaşanan uçak kazasının ardından gözler Konya'da gerçekleşen askeri uçak kazalarına çevrildi. 2009 yılından bu yana meydana gelen 7 ayrı uçak kazasında 7 pilot ve 1 askeri personel şehit olurken, 2 pilot ve 1 askeri personel de yaralı olarak kurtuldu.

Meydana gelen 6 uçak kazasında 8 şehit verildi

17 Mart 2009 yılında meydana gelen uçak kazasında, Konya 3. Ana Jet Üssü'nden eğitim için havalanan F-4 tipi askeri uçak düştü. Uçağın düşüşü sırasında uçaktan paraşütle atlayan pilotlardan Üsteğmen Murat Türkmen (29) şehit olurken, Yüzbaşı Uğur Aydın (36) yaralı olarak kurtuldu.

3 Kasım 2011 tarihinde ise, Malatya'dan eğitim için Konya'ya gelen Pilot Binbaşı Serdar Kandemir ile Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi'nin içinde bulunduğu F-4 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında merkez Karatay ilçesi Karakaya köyü Süt Gölü mevkiinde düştü. Kaza sonrası uçaktaki pilotlar Binbaşı Serdar Kandemir ile Üsteğmen Engin Kayadibi şehit oldu.

13 Mart 2012'de ise, Konya 3. Ana Jet Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'na ait F-5 savaş uçağı sorti yaparken Konya Aksaray karayolunda bulunan boş bir araziye düştü. Kazada uçak pilotu Yüzbaşı Ümit Özer şehit oldu.

5 Mart 2015 yılında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-4 uçağı eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak düştü. Uçağın pilotları Yüzbaşı Mustafa Delikanlı ile Yüzbaşı Mustafa Tanış şehit düştü.

7 Nisan 2021 tarihinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Uçağın genç pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit düştü.

6 Aralık 2022 tarihinde ise, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi uçak kuş çarpması sonucu motorların durması nedeniyle merkez Karatay ilçesi Konya Adana Karayolu yakınında bulunan askeri atış sahası içerisine düştü. Yaşanan bu kazada pilot uçaktan atlayarak kurtuldu.

Bu kazayla birlikte Konya'da son 15 yılda meydana gelen 7 uçak kazasında 7 pilot ve 1 askeri personel şehit olurken, 2 pilot ve 1 askeri personelde yaralandı. Öte yandan, bu yıl yapılması planlanan Anadolu Kartalı Tatbikatı'nın da 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki pistlerin bakım ve yenileme çalışmalarından dolayı iptal edildiği duyurulmuştu. - KONYA