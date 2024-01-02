 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Sürücü Kontrolden Çıkarak Büfeye Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Sürücü Kontrolden Çıkarak Büfeye Çarptı: 1 Yaralı

Konya'da babasının yardımıyla araba kullanmayı öğrenen sürücünün kullandığı otomobil, dönüş yapmak istediği sırada büfenin dolaplarına çarptı. Kazada büfeden ekmek alan 1 kişi otomobille dolap arasında kalarak yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya\'da Sürücü Kontrolden Çıkarak Büfeye Çarptı: 1 Yaralı
02.01.2024 - 15:32,  Güncelleme: 15:34
Abone Ol

Konya'da babasının yardımıyla araba kullanmayı öğrenen sürücünün kullandığı otomobil, dönüş yapmak istediği sırada büfenin dolaplarına çarptı. Kazada büfeden ekmek alan 1 kişi otomobille dolap arasında kalarak yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zerre Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde babasının yardımıyla araba kullanmayı öğrenmek isteyen Emine G., babasının aracının direksiyonuna geçti. Bir süre aracı sokakta kullanan Emine G., dönüş yapmak istediği sırada otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu büfeye daldı. Otomobilin çarpması sonucu büfe önünde bulunan içecek ve ekmek dolabı devrildi. Bu sırada büfeden ekmek alan İbrahim A. da otomobilin ile büfe arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan İbrahim A., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak markettin önünde bulunan dolaplara çarptığı ve dolapların devrilerek savrulduğu görülüyor. Kazayla birlikte ekmek almak isteyen İbrahim A.'nın da dolapların arasında kalarak yaralandığı yer alıyor. Kazanın ardından panikleyen sürücünün araçtan indiği ve babasının da direksiyona geçerek aracını biraz geriye aldığı görülüyor. Görüntülerde kazayla birlikte büfedeki müşterilerin dışarıya çıkması ve sürücünün babasının yaralanan kişiye yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

"Sokak başından virajı alamamış"

Aracın çarptığı büfenin çalışanı Hasan Yeşilgazel, "İçeride kasadaydım müşterim vardı. Gürültü ile kaza oldu dışarıya çıkmaya çalıştım ama kapının önünde eşyalar dökülünce çıkamadım bir süre. Sokak başından virajı alamamış dolaplara çarptı sürücü otomobil ile bütün eşyalar döküldü. Bir kaza geldi geçti Allah'ım daha kötüsünden korusun. Kazada yaralanan bir kişi vardı. O sırada ekmek alıyordu. Ayağı kırılmış başında kesikler vardı. Durumu iyiymiş haberini aldık. Sürücü kendisi sağlıkçıymış kendisi ilk müdahaleyi ambulans gelene kadar yaptı" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Selçuklu, Konya, Güvenlik, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Sürücü Kontrolden Çıkarak Büfeye Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37
Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Sürücü Kontrolden Çıkarak Büfeye Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement