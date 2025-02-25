Konya'da Takla Atan Otomobil: 1 Yaralı

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Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaylar 2 Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı iş yerine mesaiye yetişmeye çalışan Hüseyin A. idaresindeki 42 CDN 73 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Hüseyin A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.