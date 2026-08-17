Konya\'da Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 764 adet sikke ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-15 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmalar ve operasyonlarda 764 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet el dedektörü, 1 adet elektronik dedektör, 1 adet pointer dedektör, 1 adet manivela sökü demiri ele geçirildi. İcra edilen faaliyetler sırasında yakalanan 3 şahıs, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.