Konya'da Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi
Jandarma, Konya'da 764 tarihi sikke ve dedektörler ele geçirirken 3 kişi serbest bırakıldı.
Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 764 adet sikke ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-15 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmalar ve operasyonlarda 764 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet el dedektörü, 1 adet elektronik dedektör, 1 adet pointer dedektör, 1 adet manivela sökü demiri ele geçirildi. İcra edilen faaliyetler sırasında yakalanan 3 şahıs, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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