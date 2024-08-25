Konya'da Tartışma Sonucu Tüfekle Vurulan 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Tartışma Sonucu Tüfekle Vurulan 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Konya\'da Tartışma Sonucu Tüfekle Vurulan 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşine tüfekle ateş etmek isterken, araya giren 5 yaşındaki kızını ve eşini vurdu. Kız çocuğu hayatını kaybederken, annenin durumu iyi.

25.08.2024 10:45
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşine tüfekle ateş etmek isterken, o sırada araya giren 5 yaşındaki kızını ve eşini vurdu. 5 yaşındaki kız hastanede hayatını kaybederken annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi 138259 Sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. ile eşi S.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Ö. eline aldığı tüfekle eşini ateş etmek istedi. Bu sırada araya giren 5 yaşındaki kızları Hiranur Özer babasının tüfeğinden çıkan saçmalar ile vuruldu. Tüfekten çıkan saçmalardan bazıları ise anne S.Ö.'nün ayağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 5 yaşındaki kız ve anne yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen Hiranur Özer kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne S.Ö.'nün ise taburcu olduğu öğrenilirken Mehmet Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Tartışma Sonucu Tüfekle Vurulan 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Tartışma Sonucu Tüfekle Vurulan 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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