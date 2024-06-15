Konya'da Temizlik Yaparken Kendini Vuran Genç Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Konya'da Temizlik Yaparken Kendini Vuran Genç Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, temizlediği av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu kendini vurdu. Durumu ağır olan genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

15.06.2024 16:43
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Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, temizlediği av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu kendini vurdu. Durumu ağır olan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçede bulunan Eşekkıran Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mevsimlik işçilerin bulunduğu alanda yaşayan A.Ş. (19), çadırda bulunan av tüfeğinin temizliğini yaptığı sırada kazara silahın ateş alması sonucu kendini vurdu. Yakınları tarafından göğsünden yaralı halde kanlar içinde bulunan genç, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan A.Ş., ambulansla Konya'ya hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Temizlik Yaparken Kendini Vuran Genç Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Temizlik Yaparken Kendini Vuran Genç Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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