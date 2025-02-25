Konya'da tır ile polis aracı çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı - Son Dakika
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Konya'da tır ile polis aracı çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı

Konya'da tır ile polis aracı çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı Konya'da tırın seyir halinde olan polis aracına çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru yaralandı.

25.02.2025 23:23
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Konya'da tır ile polis aracı çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı

KONYA - Konya'da tırın seyir halinde olan polis aracına çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi Saadet Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta bir tır, seyir halinde olan polis aracına çarptı. Kazada polis aracında bulunan polis memuru Onur S. olay yerinde şehit oldu. Araçtaki diğer polis memurları O.D. ve H.S. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memurları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da tır ile polis aracı çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da tır ile polis aracı çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı - Son Dakika
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