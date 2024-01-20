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Konya'da Tırın Devirdiği Tabela Sürücüyü Ağır Yaraladı - Son Dakika
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Konya'da Tırın Devirdiği Tabela Sürücüyü Ağır Yaraladı

Konya'da meydana gelen kaza sonucu tırın devirdiği tabela, sürücünün başına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Konya\'da Tırın Devirdiği Tabela Sürücüyü Ağır Yaraladı
20.01.2024 - 16:10,  Güncelleme: 16:11
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Konya'da dün meydana gelen olayda, kaldırıma park edilirken tırın çarparak devirdiği tabelanın başına çarpması sonucu ağır yaralanan tır sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi polis uygulama noktası karşısı Afyonkarahisar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine 42 FC 440 plakalı çekici ile seyir halinde olan sürücü Doğan Acar (61), ihtiyaç için kontrol noktası karşısında aracını sağa çekerek durdu ve aşağıya indi. Doğan Acar yol kenarında ihtiyaç giderdiği sırada araçta yolcu olarak bulunan Mustafa D. (51), direksiyona geçerek çekiciyi kenara kaldırım üzerine almak istedi. M.D. manevra yaparken çekici kaldırımda bulunan tabelaya çarptı. Devrilen tabelanın vidası ise Doğan Acar'ın başına geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Acar ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doğan Acar, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Mustafa D. gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Selçuklu, Konya, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Tırın Devirdiği Tabela Sürücüyü Ağır Yaraladı - Son Dakika


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