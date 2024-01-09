Konya\'nın Ereğli ilçesinde tır tamiri sırasında kabin devrildi, usta hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde arızalanan tırı tamir ederken krikonun kayması sonucu devrilen kabinin altında kalarak ağır yaralanan usta, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamirhanesine arıza için gelen tırı tamir eden Mehmet Ali Samur, çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu kabin üzerine düştü. Kabin altında kalan Mehmet Ali Samur'u arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar sıkıştığı yerden çıkardı. Ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ali Samur, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KONYA