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Konya'nın Ereğli ilçesinde tır tamiri sırasında kabin devrildi, usta hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'nın Ereğli ilçesinde tır tamiri sırasında kabin devrildi, usta hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir tırın tamiri sırasında krikonun kayması sonucu kabinin altında kalan usta, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya\'nın Ereğli ilçesinde tır tamiri sırasında kabin devrildi, usta hayatını kaybetti
09.01.2024 - 13:44,
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Konya'nın Ereğli ilçesinde arızalanan tırı tamir ederken krikonun kayması sonucu devrilen kabinin altında kalarak ağır yaralanan usta, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamirhanesine arıza için gelen tırı tamir eden Mehmet Ali Samur, çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu kabin üzerine düştü. Kabin altında kalan Mehmet Ali Samur'u arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar sıkıştığı yerden çıkardı. Ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ali Samur, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'nın Ereğli ilçesinde tır tamiri sırasında kabin devrildi, usta hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'nın Ereğli ilçesinde tır tamiri sırasında kabin devrildi, usta hayatını kaybetti - Son Dakika
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