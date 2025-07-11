Konya\'da Trafik Kazaları: 7 Ölü, 1318 Yaralı

Konya'da polis sorumluluk bölgesinde geçtiğimiz haziran ayında 815 ölümlü ve yaralamalı, 767 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, bin 318 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından haziran ayı trafik istatistik bülteni yayınlandı. Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde haziran ayında toplam bin 582 kaza meydana gelirken, bunlardan 815'i ölümlü-yaralamalı, 767'si maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, bin 318 kişi yaralandı.

Yılın ilk 6 ayında ise Konya'da polis sorumluluk bölgesinde 4 bin 127 ölümlü-yaralamalı, 4 bin 817 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 50 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 161 kişi de yaralandı. - KONYA