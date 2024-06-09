Konya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 35 AZU 766 plakalı otomobilin aynı istikamette sağ tarafında seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 42 ATP 680 plakalı motosiklete temas etmesi sonucu motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet sürücüsü yol üzerinde park halinde bulunan V.P.'ye ait 42 EP 436 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpma etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA